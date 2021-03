Bielorussia: Thikanovskaja pubblica video su nuove "creative" forme di protesta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’esponente dell’opposizione bielorussa, Svetlana Thikanovskaja, ha postato sul suo profilo Twitter un video inviatole da Minsk che mostra le nuove “creative” proteste dei cittadini contro Aleksandr Lukashenko. Nel filmato si vedono delle persone affacciate a un balcone urlare “vinceremo” e “vattene”. “I cittadini bielorussi sono persone veramente creative. Come protestare se è pericoloso organizzare comizi, anche di piccola entità, nel proprio quartiere? Esprimete la vostra opinione sul regime dal vostro balcone”, ha scritto Thikanovskaja. Dallo scorso 9 agosto in Bielorussia si sono verificate delle proteste in seguito alla vittoria di Aleksandr Lukashenko alla elezioni presidenziali, un esito contestato dall’opposizione e non riconosciuto da gran parte della comunità internazionale. (Rum)