Recovery: Fico, servono scelte lungimiranti e profondo salto culturale

- Per utilizzare al meglio gli strumenti economici europei “occorre avere il coraggio di operare scelte pubbliche lungimiranti, che non siano funzionali alla prima scadenza elettorale” . Lo ha affermato presidente della Camera, Roberto Fico, nel corso dell’evento “Pnrr, Legge di Bilancio 2021 e sviluppo sostenibile” organizzato oggi da Asvis. Secondo il presidente, specie in questo momento, “occorre un profondo salto culturale per operare un mutamento radicale nelle scelte del sistema produttivo, dei consumatori e di tutti gli attori economici e sociali”. (Rin)