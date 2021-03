© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera, Roberto Fico, nel corso dell’evento “Pnrr, Legge di Bilancio 2021 e sviluppo sostenibile” organizzato oggi da Asvis, ha ricordato “siamo in una congiuntura interna e globale quanto mai difficile ma al tempo stesso piena di opportunità per operare la transizione ecologica e sostenibile: sono certo che il nostro Paese non saprà sprecare questa occasione”. (Rin)