Spettacoli: 59 compagnie finanziate con progetto Next2020 di Regione Lombardia e Fondazione Cariplo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 59 le imprese finanziate da Regione Lombardia e Fondazione Cariplo attraverso il bando "Next 2020 - Laboratorio delle idee per la produzione e la distribuzione dello spettacolo dal vivo". "Con il progetto Next - sottolinea in una nota l'assessore regionale all'Autonomia e Cultura, Stefano Bruno Galli - Regione Lombardia e Fondazione Cariplo hanno scelto di sostenere la creatività artistica delle imprese di produzione lombarde con l'obiettivo di dare un contributo al settore dello spettacolo dal vivo, duramente colpito dalle misure restrittive imposte dal contenimento dell'emergenza sanitaria da Covid-19". Il progetto Next ha previsto una dotazione finanziaria di 583.115, di cui 75mila come cofinanziamento di Fondazione Cariplo. L'edizione 2020 di Next si è articolata in due sezioni: la prima dedicata a spettacoli di prosa, danza, multidisciplinare e circo contemporaneo. La seconda ha riguardato spettacoli di teatro per l'infanzia e la gioventù. Nell'intento di mantenere vivo il legame con gli operatori nazionali è stata realizzata una piattaforma online, predisposta da Agis Lombardia, che consente di visionare le proposte delle compagnie lombarde aggiudicatarie del bando. La piattaforma è ospitata sul sito next.lombardiaspettacolo.com ed è raggiungibile soltanto attraverso l'accesso all'area operatori. Per ricevere le credenziali di accesso alla piattaforma, gli operatori interessati dovranno scrivere a info@agislombarda.it indicando nell'oggetto "Next 2020". Agis invierà una newsletter a circa 1800 operatori, oltre la metà dei quali nazionali, che rappresentano i più importanti organismi di produzione e di programmazione. (segue) (Com)