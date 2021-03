Spettacoli: 59 compagnie finanziate con progetto Next2020 di Regione Lombardia e Fondazione Cariplo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La piattaforma digitale Next2020 - aggiunge Galli - è uno strumento innovativo che consente di mantenere vive e profittevoli le relazioni tra gli operatori. All'interno dell'area riservata, si possono visionare le schede dei singoli spettacoli e scaricare materiali come la scheda artistica, la scheda tecnica, le fotografie e la rassegna stampa. È possibile anche visionare il video integrale o il trailer, nel caso di produzioni che non abbiano ancora debuttato. La piattaforma si configura sia come vetrina permanente sia come strumento dinamico, che potrà essere implementato anche in vista delle prossime edizioni del progetto. È un database sempre aggiornato cui attingere per scoprire le novità della produzione lombarda". "L'assessorato che mi onoro di guidare - conclude - è impegnato sin dall'inizio della crisi sanitaria, senza posa e con ogni risorsa disponibile, nel sostenere quanti più soggetti del ricchissimo e irripetibile tessuto culturale lombardo. E nel settore dello spettacolo, il sostegno alla circuitazione e alla distribuzione dei prodotti culturali rimane un aspetto strategico perché consente la valorizzazione delle intelligenze creative dei nostri territori". (Com)