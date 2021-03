Infrastrutture: India-Bangladesh, ponte sul fiume Feni apre nuovo corridoio commerciale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro indiano, Narendra Modi, ha inaugurato oggi, in videoconferenza, il ponte dell’amicizia (Maitri Setu) tra l’India e il Bangladesh, costruito sul fiume Feni, che scorre lungo il confine tra i due Paesi. Nel suo messaggio il premier ha sottolineato che il nuovo collegamento gioverà ai commerci: si è aperto “un nuovo corridoio commerciale tra il Nord-est dell’India e il Bangladesh”. L’opera si aggiunge ad altri progetti di vie d’acqua realizzati negli anni scorsi potenziandone gli effetti. Tra gli Stati indiani oltre al Tripura, all’estremità indiana del ponte, anche l’Assam, il Mizoram e il Manipur ne trarranno beneficio, insieme al Bangladesh. Il leader di Nuova Delhi ha ringraziato il governo di Dacca per la collaborazione e ricordato che si sta lavorando anche su altri fronti per migliorare la connettività tra il Nord-est indiano e il porto bengalese di Chittagong. (segue) (Inn)