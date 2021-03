Infrastrutture: India-Bangladesh, ponte sul fiume Feni apre nuovo corridoio commerciale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La costruzione è stata realizzata dalla compagnia pubblica indiana National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited (Nhidcl) a un costo di 1,33 miliardi di rupie (oltre 15,3 milioni di euro). L’opera, della lunghezza di 1,9 chilometri, collega Sabroom, nello Stato indiano del Tripura, e Ramgarh, nel distretto bengalese di Khagrachhari, non lontano dal porto di Chittagong, un grande cambiamento per la mobilità delle persone e il trasporto delle merci tra i due Stati vicini. Al ponte si affianca un posto di controllo integrato a Sabroom, che, come ha detto Modi, “funzionerà come un vero e proprio hub logistico con magazzini e strutture di trasbordo di container”. (segue) (Inn)