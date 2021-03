Infrastrutture: India-Bangladesh, ponte sul fiume Feni apre nuovo corridoio commerciale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le infrastrutture e lo sviluppo hanno un posto importante nella relazione bilaterale indo-bengalese. Il ministro degli Esteri dell’India, Subrahmanyam Jaishankar, è stato in visita in Bangladesh il 4 marzo per preparare quella del premier Modi, atteso a Dacca il 26 e 27 per celebrare il 50mo anniversario dell’indipendenza del Bangladesh e dell’istituzione dei rapporti diplomatici. Lo scorso dicembre Modi e l’omologa bengalese, Sheikh Hasina, hanno avuto un vertice virtuale culminato con una dichiarazione congiunta articolata in vari capitoli dedicati alla cooperazione nel settore sanitario, nella cultura, nella gestione delle frontiere e nella sicurezza, nel commercio, nella connettività, nelle risorse idriche ed energetiche, nella questione rohingya e in ambito regionale e globale. (segue) (Inn)