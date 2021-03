Infrastrutture: India-Bangladesh, ponte sul fiume Feni apre nuovo corridoio commerciale (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Tripura è stato istituito nel 1972, con capitale Agartala, dopo essere stato un Territorio dell’Unione e prima ancora uno stato principesco indipendente sotto il protettorato dell’Impero britannico. Ha una popolazione di circa 3,6 milioni di persone. Il gruppo etnico-linguistico prevalente è quello bengalese (circa due terzi), seguito da quello tripuri (circa un terzo). L’induismo è la religione maggioritaria: oltre l’80 per cento degli abitanti è induista; i musulmani superano l’otto per cento, i cristiani il quattro e i buddisti il tre. L’economia è prevalentemente agricola: oltre metà della popolazione dipende dall’agricoltura. Il riso è la principale coltura, con oltre il 90 per cento della superficie coltivabile. È praticata anche l’itticoltura mentre l’industria è ancora poco sviluppata. (Inn)