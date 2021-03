Polonia: portavoce premier, c'è una crisi e l'Ue fa giochi politici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea fa giochi politici durante la peggiore crisi economica della storia. Lo ha detto il portavoce del governo polacco, Piotr Muller, ripreso dall'agenzia di stampa "Pap". Muller ha così risposto alle affermazioni fatte dalla vicepresidente della Commissione europea per i valori e la trasparenza, Vera Jourova. Jourova è stata intervistata dal quotidiano "Dziennik Gazeta Prawna" e ha dichiarato che la Commissione ha gli strumenti per reagire alle discriminazioni, per esempio ai danni della comunità Lgbt. Ha ribadito anche che le risorse europee vanno a progetti "che non discriminano" e che già l'anno scorso sono stati bloccati fondi a sei comuni in Polonia rei di aver approvato risoluzioni per definirsi "zone libere dall'ideologia Lgbt". "Sono parole che vengono pronunciate da molti mesi. Mi rattrista solamente il fatto che l'Ue, in un momento in cui viviamo la maggiore crisi economica della storia europea, si occupi di giochi politici e scontri che la stessa Ue ha creato, invece di occuparsi di vaccini", ha detto Muller parlando all'emittente "Polskie Radio". (Vap)