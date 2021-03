Ue: Eurostat, Pil a -0,7 per cento in area euro in quarto trimestre 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Nel quarto trimestre del 2020, il Pil è diminuito dello 0,7 per cento nell'area euro e dello 0,5 per cento nell'Unione europea rispetto al trimestre precedente. Questo secondo una stima pubblicata da Eurostat, l'Ufficio di statistica dell'Unione europea. Questi ribassi, spiega Eurostat, seguono un forte rimbalzo nel terzo trimestre del 2020 (+12,5 per cento nell'area euro e +11,6 per cento nell'Ue) e le diminuzioni più nette, che sono state registrate dall'inizio delle serie temporali nel 1995, osservate nel secondo trimestre 2020 (-11,6 per cento nell'area euro e -11,2 per cento nell'Ue). Per l'anno 2020 nel suo complesso, il Pil è diminuito del 6,6 per cento nell'area euro e del 6,2 per cento nell'Ue, dopo +1,3 per cento e +1,6 per cento rispettivamente nel 2019. Rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente, il Pil è diminuito del 4,9 per cento nell'area euro e del 4,6 per cento nell'Ue nel quarto trimestre del 2020, dopo rispettivamente -4,2 per cento e -4,1 per cento nel trimestre precedente. Romania (+4,8 per cento) e Malta (+3,8 per cento) hanno registrato i maggiori aumenti del Pil rispetto al trimestre precedente, seguite da Croazia e Grecia (entrambe +2,7 per cento). I cali più forti sono stati osservati in Irlanda (-5,1 per cento) e Austria (-2,7 per cento), seguita da Italia (-1,9 per cento) e Francia (-1,4 per cento). Durante il quarto trimestre del 2020, il Pil negli Stati Uniti è aumentato dell'1 per cento rispetto al precedente trimestre (dopo +7,5 per cento nel terzo trimestre 2020). Rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente, il Pil è diminuito del 2,4 per cento (dopo il -2,8 per cento del trimestre precedente).