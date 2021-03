Ue: Eurostat, Pil a -0,7 per cento in area euro in quarto trimestre 2020 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante il quarto trimestre del 2020, la spesa per consumi delle famiglie è diminuita del 3 per cento nell'area euro e del 2,8 per cento nell'Ue (dopo il +14,1 per cento nell'area euro e il +13,3 per cento nell'Ue nel trimestre precedente).Gli investimenti fissi lordi sono aumentati dell'1,6 per cento nell'area euro e dell'1,3 per cento nell'Ue (dopo il +13,9 per cento e il +12,1 per cento rispettivamente). Le esportazioni sono aumentate del 3,5 per cento nell'area euro e del 3,7 per cento nell'Ue (dopo il +16,7 per cento e il +17,1 per cento). Le importazioni sono aumentate del 4,1 per cento nell'area euro e del 4 per cento nell'Ue (dopo il +11,8 per cento e il +12,6 per cento). La spesa per consumi finali delle famiglie ha contribuito negativamente alla crescita del Pil sia nell'area euro che nell'Ue (-1,6 punti percentuali e -1,5 punti percentuali, rispettivamente) mentre i contributi degli investimenti fissi lordi (+0,3 punti percentuali in entrambe le zone) e le variazioni delle scorte (+0,6 per cento in entrambe le zone) sono stati positivi. Il contributo del saldo esterno è stato leggermente negativo per l'area euro e neutro per l'Ue, mentre i contributi della spesa pubblica finale sono stati leggermente positivi in entrambe le zone.I volumi del Pil sono stati del 4,9 per cento e del 4,6 per cento al di sotto del livello più alto del quarto trimestre 2019 per l'area euro e per l'Ue, che è leggermente al di sopra dei livelli del quarto trimestre 2016 per l'area euro e del primo trimestre 2017 per l'Ue. Per gli Stati Uniti, il Pil è stato del 2,4 per cento inferiore al livello del quarto trimestre 2019, il livello più basso dal terzo trimestre 2018. (Beb)