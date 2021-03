Imprese: Enel e Uninettuno lanciano formazione digitale per dipendenti azienda over 50

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Enel Italia e Università Telematica Internazionale Uninettuno hanno avviato il progetto formativo Re-Generation per offrire opportunità di aggiornamento professionale e formazione accademica ai dipendenti dell’azienda energetica sui temi dell’innovazione tecnologica e della digitalizzazione. L’iniziativa - si legge in una nota - è rivolta ai dipendenti Enel over 50, che potranno studiare online sulla piattaforma di e-learning dell’Ateneo digitale scegliendo il proprio programma da una selezione di 13 corsi raccolti in tre aree scientifiche di alto valore strategico: Digital Economy, Diritto nella Società Digitale, IT e Nuove Tecnologie. I corsi entreranno a far parte inoltre nel curriculum formativo del dipendente all’interno della piattaforma dedicata e-Ducation di Enel. “La digitalizzazione – commenta Massimo Bruno, Responsabile People and Organization Italia di Enel - è una delle leve fondamentali per la transizione energetica in corso ed è al centro della strategia del Gruppo. Con questo progetto vogliamo offrire l’opportunità alle persone che lavorano in Enel di arricchire il proprio bagaglio culturale e integrare la propria esperienza con nuove competenze sempre più utili, ampliando anche il loro ventaglio di opportunità professionali”. (segue) (Com)