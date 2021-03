Sudafrica-Italia: l'11 marzo webinar dedicato all'area di libero scambio africana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciata d’Italia a Pretoria, in collaborazione con l'Ufficio Ice di Johannesburg, la Camera di commercio e industria italo-sudafricana, Confindustria Assafrica & Mediterraneo, Africa e Affari e altri enti e associazioni, organizza per giovedì 11 marzo alle 10.00 il webinar dal titolo “The African Continental Free Trade Area (AfCfta): opportunities, constraints and way ahead”. L'evento, secondo quanto riferisce la Farnesina, si propone di approfondire i progressi in corso per rendere operativa l'Area di libero scambio del continente africano (AfCfta) ed esaminare nel dettaglio le opportunità di business che si apriranno nel breve e medio termine. L'Area di libero scambio, costituitasi lo scorso 1 gennaio, coinvolge la quasi totalità dei Paesi africani, per un totale di 1,2 miliardi di cittadini e 2.500 miliardi di dollari di prodotto interno lordo (Pil) complessivo e costituisce uno sviluppo rilevantissimo per le economie dell’Africa, offrendo opportunità senza precedenti a tutte le imprese interessate a investire e operare nel mercato africano, con una particolare attenzione al Sudafrica, l’economia più avanzata del continente e motore propulsivo dell’AfCfta. (Com)