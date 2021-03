Francia: Varin (Suez), disposti a dialogare con Veolia ma a delle condizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio di amministrazione della francese Suez sarebbe disponibile ad incontrare il presidente di Veolia, Antoine Frerot, per discutere della sua offerta di pubblico acquisto, ma ad alcune condizioni. Lo ha detto in un'intervista rilasciata al quotidiano "Le Figaro" il presidente di Suez, Philippe Varin. "Veolia deve offrire un prezzo superiore a 18 euro ad azione, inoltre i suoi impegni sociali devono coprire una durata di quattro anni e riguardare anche i dipendenti del gruppo fuori la Francia. Infine Veolia deve accettare di rendere perenne un leader specializzato anche nel sostegno della ricerca e sviluppo a livello mondiale", spiega Varin, elencando le condizioni di Suez. "Abbiamo un'ultima condizione: se Antoine Frerot venisse al consiglio di Suez a presentare il suo punto di vista, sarebbe legittimo e indispensabile che avvenisse il contrario e che potessimo presentare la nostra reazione al suo progetto davanti il consiglio di Veolia", ha aggiunto Varin. Veolia ha già acquisito il 29,9 per cento di Suez dal gruppo energetico Engie e adesso cerca di ottenere il restod el gruppo. A fine febbraio il cda di Suez ha respinto l'opa giudicando l'offerta di 18 euro ad azione troppo bassa.(Frp)