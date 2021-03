Libia: deputato di Bengasi al Darsi, "voterò no al governo di unità nazionale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamentare libico Ibrahim al Darsi, noto per le sue posizioni anti Fratelli musulmani, ha annunciato il suo rifiuto del nuovo Governo di unità nazionale per quella ha definito “l’ingiusta distribuzione dei portafogli ministeriali”. Il deputato eletto a Bengasi ha dichiarato durante la sessione del parlamento di ieri, dedicata alla discussione sulla concessione della fiducia al nuovo esecutivo unitario a Sirte: "La Cirenaica non ha ottenuto il ministero dell'Interno, né i ministeri delle Finanze, dell'Economia, dell'Istruzione Superiore, della Difesa o della Giustizia. Eppure, il 75 per cento del petrolio esce da sotto i nostri piedi". Il parlamentare ha proseguito: "Dopo tutto quello che produciamo, ci viene assegnato il ministero delle Risorse Animali o il ministero dell'Agricoltura, spiegandoci che la Libia è unita: purtroppo, in questo modo, la Libia non può essere unita". (segue) (Lit)