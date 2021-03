Libia: deputato di Bengasi al Darsi, "voterò no al governo di unità nazionale" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto è previsto per oggi un incontro tra il presidente del parlamento libico, Aguila Saleh, con il premier designato del Governo di unità nazionale, Abdelhamid Dabaiba, nella città di Sirte sulla formazione del nuovo esecutivo. La Camera dei rappresentanti ha iniziato ieri una sessione ufficiale presieduta da Saleh, alla presenza del primo vice presidente, Fawzi al Nuwairi, del secondo vice presidente, Ahmid Houmeh, e 132 deputati, per discutere la concessione della fiducia al governo unitario transitorio incaricato di portare il Paese nordafricano alle elezioni previste il 24 dicembre 2021. La votazione è attesa nel pomeriggio dopo un intervento in aula di Dabaiba, che dovrà rispondere alle osservazioni poste dai deputati. Teoricamente, la lista di 27 ministri, due vicepremier, sei ministri senza portafoglio del nuovo governo ha bisogno della maggioranza semplice di 90 voti per ottenere la fiducia. Al momento i deputati si dividono in tre posizioni diverse: la prima è disposta a votare la fiducia subito; la seconda chiede di rinviare il voto fino alla pubblicazione del rapporto delle Nazioni Unite sui casi di presunta corruzione al Foro di dialogo politico libico di Tunisi che coinvolgerebbero il clan di Dabaiba; la terza chiede invece di votare una modifica costituzionale insieme alla fiducia al nuovo governo. (Lit)