Trasporto aereo: de Juniac (Iata), governi agevolino transizione ecologica

- Per favorire la transizione ecologica nel settore del trasporto aereo, i governi devono sostenere l'innovazione tecnologica e lasciare alle compagne i mezzi di investire in nuovi mezzi. Lo ha detto in un'intervista rilasciata al quotidiano "Les Echos" Alexandre de Juniac, direttore generale dell'International Air Transport Association (Iata). "È anche necessario che i governi sostengano lo sviluppo di una filiera di produzione e distribuzione di carburanti alternativi", spiega il direttore, secondo il quale la chiusura di alcune tratte e l'abbassamento del traffico aereo non sono una buona soluzione. De Juniac commenta poi l'abbandono del progetto d estensione dell'aeroporto Charles de Gaulle, a nord di Parigi. "Non vedo l'interesse di prendere una decisione simile adesso", spiega il direttore, secondo il quale sarebbe stato meglio "aspettare che il traffico aereo torni, prima di decidere sulla necessità o no di sviluppare l'aeroporto". (Frp)