Maltempo: 50 interventi della polizia locale di Roma per strade allagate e alberi caduti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il maltempo che si è abbattuto ieri sulla capitale ha creato, con allagamenti e alveri caduti, grossi disagi alla circolazione stradale. A partire dalla serata di ieri, finora sono stati oltre 50 gli interventi delle pattuglie della Polizia Locale. Per allagamenti si sono rese necessarie chiusure e deviazioni del traffico in via Laurentina, via Aurelia, via Cristoforo Colombo altezza di via di Mezzocamino, Circonvallazione Tiburtina e via della Maglianella. In alcuni casi gli agenti sono dovuti intervenire per la messa in sicurezza delle aree a causa della caduta di alberi o rami in via Pio Spezi, Corso Trieste e Via della Giustiniana. Prosegue l’attività di monitoraggio da parte delle pattuglie, per verificare le principali criticità in vista delle condizioni meteo avverse previste nel corso della giornata. (Ree)