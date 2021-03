Russia: Russia Unita propone di rendere reato diffusione fake news su prezzi generi alimentari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato della Duma di Stato (camera bassa del Parlamento), Anatolij Vybornyj, eletto con il partito di governo Russia Unita ha presentato un disegno di legge per rendere reato la diffusione di notizie false sulle variazioni dei prezzi dei prodotti alimentari. Nel documento si propone di introdurre sanzioni pecuniarie e detentive, con reclusione sino a tre anni. Il deputato propone di integrare l'articolo del Codice penale relativo alla manipolazione del mercato effettuata attraverso la creazione artificiale di un’impennata della domanda. La diffusione di fake news sui prezzi provoca un forte aumento degli stessi, ha dichiarato Vyborny al quotidiano “Izvestija”. In definitiva, conclude il deputato, la diffusione di false notizie può causare un aumento del costo dei prodotti o generarne al contempo anche una carenza. In precedenza l'Antitrust ha sostenuto l'introduzione della responsabilità per le fake news sui prezzi dei generi alimentari. In precedenza, i media internazionali hanno incluso la Russia, tra i Paesi in cui potrebbero verificarsi disordini sociali a causa dell'aumento dei prezzi dei prodotti alimentari. La questione dell'aumento dei prezzi dei prodotti base è stata affrontata in prima persona dal presidente, Vladimir Putin, che ha dato indicazione al governo di adottare sistemi di di controllo, di concerto con gli attori di mercato delle singole filiere, al fine di riportare i valori entro gli indicatori generali dell'inflazione.(Rum)