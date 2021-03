Sicurezza: operazione internazionale "Ludus", sequestrati 25mila giocattoli irregolari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è conclusa l’operazione internazionale “Ludus”, coordinata dal servizio di cooperazione internazionale di Polizia Europol, finalizzata al contrasto globale del fenomeno della contraffazione e del commercio di giocattoli pericolosi per la salute pubblica. L’operazione, che ha visto la partecipazione di 24 Paesi a livello mondiale, è stata condotta da ottobre 2020 a febbraio di quest’anno, in modo da intercettare possibili canali illeciti di giocattoli non conformi alla normativa durante il periodo concomitante alle ricorrenze quali Halloween, Festività natalizie e Carnevale, in cui vi è un notevole aumento della domanda di mercato. Il comando carabinieri per la tutela della salute ha aderito all’operazione mediante lo svolgimento di 462 interventi ispettivi ed investigativi sull’intera filiera di importazione, distribuzione e commercio dei giocattoli e prodotti similari, dedicati all’individuazione di prodotti contraffatti o comunque pericolosi per la salute dei consumatori, anche attraverso le attivazioni pervenute dal sistema di allerta rapido europeo Rapex1, relativo ai prodotti classificati come pericolosi. Nello specifico, le attività svolte dai Nas hanno consentito di: rilevare irregolarità e presenza di prodotti non conformi presso 95 piattaforme logistiche, aziende di distribuzione ed esercizi di vendita al dettaglio; sequestrare 25.030 giocattoli, per un valore pari a 124.500 euro. (segue) (Ren)