Sicurezza: operazione internazionale "Ludus", sequestrati 25mila giocattoli irregolari (2)

- Inoltre, sono state deferite all’Autorità giudiziaria 3 persone per frode nell’esercizio del commercio e immissione in commercio di prodotti pericolosi per la salute, e segnalate all’Autorità amministrativa 46 persone per aver posto in commercio prodotti d’uso, privi del marchio CE, delle indicazioni in lingua italiana e delle precauzioni d’uso. Tra i giocattoli oggetto di più numerosi interventi di sequestro gli inquirenti segnalano prodotti e gadget con meccanismi elettrici, spesso riscontrati privi dei requisiti di sicurezza, e giocattoli tradizionali, compresi vestiti e articoli di carnevale e Halloween, venduti in assenza della marcatura di conformità CE, che rappresenta uno degli elementi essenziali forniti dal produttore per escludere la cessione di sostanze irritanti ed allergeniche o la possibilità di ingestione di parti e frammenti con rischio di soffocamento. Inoltre, sono stati sequestrati anche cosmetici destinati a minori (smalti per unghie di produzione cinese), riportanti data di scadenza fraudolentemente occultata utilizzando inchiostro indelebile e nastro adesivo. (Ren)