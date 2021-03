Spagna: governo verso approvazione nuovo pacchetto da 11 miliardi di aiuti diretti a imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo spagnolo dovrebbe approvare il 12 marzo un nuovo pacchetto di aiuti diretti da 11 miliardi di euro per le imprese colpite dalle conseguenze economiche della pandemia del coronavirus nel corso di un Consiglio dei ministri straordinario. Secondo quanto riferito dal quotidiano "El Confidencial", un'ala dell'esecutivo, composta da Unidas Podemos e da alcuni ministri socialisti, ritiene che la crisi sia nel suo tratto finale ed è il momento di aiutare le imprese per evitare la distruzione del tessuto produttivo e accelerare la ripresa. Al contrario, l'altra ala, guidata dai ministri dell'Economia, Nadia Calvino, e delle Finanze, María Jesús Montero, reputa che sia necessario essere prudenti con il deficit in quanto i conti pubblici sono già in una situazione molto delicata. Fonti del governo hanno confermato che è necessario più tempo per chiudere un accordo all'interno dell'esecutivo, quindi la sua approvazione è slittata da oggi a venerdì. (Spm)