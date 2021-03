Covid: premier di Ungheria e Repubblica Ceca si recheranno in Israele giovedì

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier ungherese Viktor Orban e l'omologo ceco Andrej Babis incontreranno il capo delo governo israeliano Benjamin Netanyahu nella giornata di giovedì. Lo riporta il quotidiano "Mandiner" in base alle parole del portavoce del primo ministro ungherese, Bertalan Havasi. Assieme a Babis e Netanyahu, Orban discuterà delle esperienze di ciascun Paese nella lotta contro la pandemia di coronavirus e rafforzerà la cooperazione in materia, spiega il portavoce. Già la settimana scorsa era emerso che il premier ceco Babis avrebbe visitato Israele per discutere di vaccinazione anti Covid. Secondo il piano originale, Babis avrebbe dovuto unirsi alla visita dei capi dei governi di Austria e Danimarca, rispettivamente Sebastian Kurz e Mette Frederiksen, che hanno parlato con Netanyahu di cooperazione nella ricerca e produzione di vaccini dopo aver dichiarato che non faranno più affidamento sull'Ue in futuro. La Repubblica Ceca è uno dei Paesi del cosiddetto gruppo dei "First Movers" assieme ad Austria, Danimarca, Norvegia, Grecia, Israele, Singapore, Australia e Nuova Zelanda, i quali si sono regolarmente scambiati informazioni ed esperienze nella lotta contro il coronavirus. (Vap)