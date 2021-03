Cooperazione: domani webinar dedicato a Paolo Dieci, previsto lancio del Premio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terrà domani, 10 marzo, un webinar dedicato a Paolo Dieci, presidente dell'ong Cisp (Comitato internazionale per lo sviluppo dei popoli) e della rete di organizzazioni di cooperazione internazionale e aiuto umanitario Link 2007, una delle 157 vittime (fra cui otto italiane) dello schianto Boeing 737 Max avvenuto il 10 marzo 2019 subito dopo il decollo da Addis Abeba. Il webinar, si legge in un comunicato, sarà anche un'occasione per lanciare il bando per il Premio che ha il patrocinio del ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale. L'iniziativa è rivolta alle organizzazioni della società civile italiane, delle diaspore e delle nuove generazioni che abbiano vissuto o stiano vivendo un partenariato paritario nell'attuazione di progetti di sviluppo o di educazione alla cittadinanza globale. Il suo obiettivo è quello di valorizzare e incoraggiare partenariati tra le Ong e Osc e le realtà organizzate del mondo dell'immigrazione e delle nuove generazioni per approfondire, comunicare, realizzare una cooperazione per lo sviluppo di qualità che sia efficace, sostenibile e di reciproco interesse e di stimolare la promozione e la condivisione di buone pratiche nell'ambito del co-sviluppo. (segue) (Com)