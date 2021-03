Cooperazione: domani webinar dedicato a Paolo Dieci, previsto lancio del Premio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su questa scia, nel ricordo di Paolo e del suo impegno per la pace, i diritti di ogni persona, la cooperazione tra popoli nella costruzione di solidi partenariati, Link 2007, Le Réseau e Cisp hanno istituito il "Premio Paolo Dieci per il partenariato tra organizzazioni della società civile e delle diaspore". Ad essere premiato sarà il percorso di partenariato migliore: quello che ha visto persone con culture e approcci diversi lavorare insieme con gli stessi obiettivi nella cooperazione internazionale per lo sviluppo e in attività di educazione ai diritti umani, alla sostenibilità, alla giustizia sociale ed economica a livello globale, alla pace. I contenuti del bando e il regolamento sono indicati nella pagina dedicata www.premiopaolodieci.org/. Un'autorevole Giuria valuterà la qualità e l'efficacia dei progetti presentati, in relazione alle modalità e alla qualità del partenariato e al suo valore aggiunto. In una cerimonia pubblica, con la partecipazione di autorità istituzionali e sponsor, saranno presentati i primi tre progetti nella graduatoria della Giuria. Ai soggetti promotori del partenariato giudicato migliore sarà consegnata la Targa "Premio Paolo Dieci 2021" insieme ad un reportage sul progetto, firmato da un/una documentarista di vaglia, che sarà trasmesso sui canali dei media partner del Premio Paolo Dieci. (Com)