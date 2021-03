Ue: Gentiloni, InvestEu fondamentale perché permetterà sostegno a investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il programma InvestEu, sebbene non sia alla ribalta, sarà fondamentale perché permetterà di sostenere gli investimenti. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, durante la plenaria del Parlamento europeo su InvestEu, il programma per il periodo 2021-2027 per promuovere investimenti strategici, sostenibili e innovativi e affrontare i fallimenti del mercato, gli investimenti subottimali e il divario di investimenti in settori mirati. "Abbiamo bisogno di investimenti privati per le priorità europee", quali il green deal, la transizione digitale e maggiore resilienza. Nella scorsa crisi, di dieci anni, "l'investimento pubblico si è di fatto azzerato" e, secondo Gentiloni, quegli errori commessi allora non vanno ripetuti. "Dobbiamo rafforzare la capacità di investimento pubblico e di attrazione" di investimenti privati. "Invest Eu contribuirà agli sforzi per la ripresa" e "gli Stati membri lo possono usare" anche per i propri piani di nazionali di ripresa. "Alcuni Stati hanno già segnalato il loro interesse per questa possibilità", ha detto. Oltre agli obiettivi sul clima, "InvestEu avrà un programma dedicato per generare ulteriori investimenti a vantaggio dei territori per la transizione giusta, in complementarietà con altri fondi", ha aggiunto. "InvestEu non è alla ribalta, ma è fondamentale" perché "permetterà di sostenere gli investimenti", ha detto Gentiloni. (Beb)