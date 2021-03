Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti oggi a Milano e in Lombardia.COMUNE:L'assessore alla partecipazione, cittadinanza attiva e open data, Lorenzo Lipparini presenta alla stampa l'esito della consultazione cittadina sul Piano Aria e Clima avvenuta attraverso la piattaforma Miano Partecipa. Intervengono Caterina Padovani (responsabile unità aria e clima e referente piano aria e clima) e Francesca Maria Montemagno (policy advisor assessorato alla partecipazione, cittadinanza attiva, open data).Streaming al link: https://youtu.be/2fHfPkmhf8g (ore 12.00)Il sindaco Giuseppe Sala chiude i lavori dell'incontro "Milano per le Donne" organizzato dal Comune di Milano in occasione della Giornata Internazionale della Donna.Streaming su Web Tv Radio del Comune e sulla pagina Facebook @italentidelledonne (ore 17.00)REGIONE:II presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, la vicepresidente Letizia Moratti e l'assessore alla protezione civile, Pietro Foroni, incontrano la stampa per illustrare l'attività del “Treno sanitario” di Areu Lombardia, dipartimento della Protezione civile e Ferrovie dello Stato. Presente anche Alberto Zoli, direttore generale di Areu Lombardia.Stazione Centrale - Binario 21/Sala Reale (ore 16.30)VARIE:“Il femminile in politica estera. Le donne cambieranno il mondo?”. Intervengono Maria Cuffaro, Giornalista, Rai3, Emanuela Del Re, deputata e già vice ministra agli affari esteri e cooperazione internazionale, Daniela Fatarella, direttrice generale, Save the Children Italia, Roberta Pinotti, presidente commissione difesa del Senato. Modera Alessia De Luca, IspiStreaming sulla pagina Facebook, canale YouTube e sito dell'Ispi (ore 18.00)Evento “Milano per le donne. Milano, Italia, Europa: cosa è stato fatto e cosa c'è da fare”. Partecipano: Diana Bracco, Elena Buscemi, Daria Colombo, Filippo Del Corno, Diana De Marchi, Tiziana Ferrario, Alessia Mosca, Paola Profeta, Gabriele Rabaiotti, Linda Laura Sabbadini, Cristina Tajani, Frans Timmermans, Giovanna Vingellli. Chiude il sindaco di Milano Giuseppe Sala.Diretta stremaing: https://www.comune.milano.it/web/incomune-webtvradio e sulla Streaming su Web Tv Radio del Comune e sulla pagina Facebook @italentidelledonne (ore 17.00)Incontro "La trasformazione del Family Office in Italia" della School of Management del Politecnico di Milano, in collaborazione con il Centro per il Family Business Management della Libera Università di Bolzano.Streaming al link https://www.som.polimi.it/event/la-trasformazione-del-family-office-in-italia/ (ore 18.00)(Rem)