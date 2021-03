Energia: nave posatubi Akademik Cherskij giunta a Kaliningrad per verifiche tecniche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nave posatubi Akademik Cherskij, impegnata nella costruzione del gasdotto Nord Stream 2, è arrivata a Kaliningrad per delle verifiche tecniche. È quanto risulta dai dati del sistema di monitoraggio del posizionamento delle navi, MarineTraffic. Il 4 marzo, l'operatore del progetto Nord Stream 2, ha annunciato che la nave si era diretta nella regione di Kaliningrad per i test tecnici in mare e propedeutici alle attività operativa. In seguito a queste attività l'Akademik Cherskij inizierà i lavori di posa dei tubi nella zona economica esclusiva della Danimarca. (Rum)