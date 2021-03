Trapani: tentata rapina all'Atm di Marsala, indagato percepiva reddito di cittadinanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri della sezione radiomobile di Marsala e della stazione di Ciavolo hanno sventato un furto da oltre 20.000 euro in contanti custoditi nell’Atm dell’ufficio postale di Matarocco, a Marsala, in provincia di Trapani, tentato da due catanesi all’alba dell’8 marzo. Dopo l’allarme lanciato attraverso il numero unico di emergenza 112, la centrale operativa di Marsala che immediatamente ha inviato sul posto segnalato le pattuglie in servizio notturno di pronto intervento. Gli indagati hanno tentato di darsi alla fuga prima a bordo di una Alfa Romeo 147 e poi a piedi, ma sono stati raggiunti e portati in caserma. A terra, vicino l’Atm, sono stati trovati arnesi idonei a scassinare lo sportello che sarebbe poi stato caricato in macchina col bottino di oltre 20.000 euro in contanti all’interno. Gli accertamenti successivi hanno permesso di identificare gli indagati in due uomini catanesi di 44 e 58 anni, già in passato arrestati per episodi simili in provincia di Catania. Da accertamenti eseguiti dai militari dell’Arma è risultato che uno dei due usufruiva del beneficio, perciò è stata avviata la richiesta di revoca. Nel frattempo, gli accertamenti in banca dati hanno permesso di appurare che la macchina usata dai due catanesi era stata rubata nel centro di Marsala pochi giorni prima. I due arrestati sono a disposizione dell’Autorità giudiziaria di Marsala che dovrà decidere sulla convalida dell’arresto e sull’eventuale applicazione di misure cautelari. (Ren)