Libia: Saleh chiede di vedere il rapporto Onu sulla presunta corruzione al dialogo di Tunisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del parlamento della Libia, Aguila Saleh, ha chiesto di poter visionare il rapporto del panel degli esperti delle Nazioni Unite sulle presunte bustarelle offerte da Abdelhamid Dabaiba per venire eletto premier designato. Il rapporto, anticipato dalla stampa nei giorni scorsi, ha destato i sospetti di molti osservatori in Libia circa l’opacità del dialogo politico portato avanti dalle Nazioni Unite prima a Tunisi e poi a Ginevra. La pubblicazione del report è prevista ufficialmente il 15 marzo al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite In uno sviluppo correlato, Saleh ha inoltre disposto di “costituzionalizzare” i risultati del Foro di dialogo politico di Ginevra, sollecitando al riguardo un’azione da parte della commissione per gli Affari legislativi del parlamento. Una richiesta, in tal senso, era stata avanzata nei giorni scorsi da 42 deputati che ritengono necessario emendare l'annuncio costituzionale prima di votare la fiducia al nuovo governo per assicurare la validità del voto di fiducia al nuovo Governo di unità nazionale guidato da Dabaiba. (Lit)