Monza: ripresi i lavori di riqualificazione dell'area di via Mantegazza

Sono ripresi a fine febbraio i lavori per riqualificare l'area di via Mantegazza, via Zucchi e piazza Grandi. Dopo uno stop legato a problemi con l'impresa appaltatrice, che ha portato alla rescissione del precedente contratto, si è provveduto a riaffidare ad una nuova impresa l'esecuzione dei lavori mancanti. Quindi le ruspe sono potute tornare al lavoro e la fine dell'intervento di restyling urbanistico è previsto per la fine di giugno. "Questo cantiere - spiega in una nota l'assessore ai Lavori Pubblici Simone Villa - ha avuto una vita molto complicata a causa di difficoltà burocratiche. Purtroppo abbiamo accumulato un ritardo importante, ma adesso siamo ripartiti con un nuovo slancio e grande determinazione. Vogliamo correre e completare i lavori nel più breve tempo possibile. In campagna elettorale avevamo preso un impegno con i residenti e i commercianti. Adesso vogliamo passare dalle parole ai fatti. Siamo convinti che questo progetto sia fondamentale perché potrà migliorare la qualità della vita dei residenti, ridurre il rumore e l'inquinamento e aiutare i negozi di vicinato". L'idea del progetto è migliorare i percorsi pedonali e l'uso dello spazio pubblico, riducendo la velocità delle auto per consentire alle persone di muoversi a piedi o in bici in sicurezza e riqualificando l'area con materiali in pietra che tengono conto delle tipologie già utilizzate nel centro storico.