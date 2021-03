Monza: ripresi i lavori di riqualificazione dell'area di via Mantegazza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tratto tra piazza Grandi, via Zucchi e via Mantegazza sarà completamente ripavimentato con materiali pregiati: cubetti di porfido del Trentino, cubetti di beola e lastre in granito di Montorfano. Gli «strumenti» per raggiungere questi obiettivi sono: una riduzione della carreggiata su via Zucchi, in prossimità di piazza Grandi; una migliore individuazione dei percorsi pedonali e veicolari in via Mantegazza in prossimità delle attività commerciali; una pavimentazione e una quota altimetrica differente rispetto alla sede stradale in via Zucchi; uno spazio per i pedoni di «maggior respiro» di fronte alla chiesa di Santa Maria degli Angeli in cui la statua di San Carlo diventa parte integrante dell’«area pedonale»; l’abbattimento delle barriere architettoniche e una ridefinizione dell’incrocio tra via Mantegazza e via Missori. I residenti, i mezzi di pronto intervento e soccorso e quelli autorizzati potranno accedere all’area di cantiere, a seconda dello stato di avanzamento dei lavori, con entrata e uscita dalle intersezioni Grandi/Mantegazza e Missori/Mantegazza. La strada è a fondo chiuso ed è disciplinata a doppio senso di circolazione. È consentita la velocità massima di 20 Km/h in tutta l’area di cantiere. 350mila euro il finanziamento complessivo previsto. La parte del leone la fanno le risorse comunali, 300 mila euro, a cui si aggiungono 28 mila euro di finanziamento regionale attraverso il bando "Sto@" per incentivare e rilanciare le attività commerciali e altri 20 mila euro stanziati da privati per l’arredo urbano. (Com)