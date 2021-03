Roma: Figliomeni (Fd'I), interrogazione per tutela Mura Aureliane e decoro piazzale Labicano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A seguito delle numerose segnalazioni dei cittadini abbiamo constatato personalmente la situazione di forte degrado nella zona di piazzale Labicano caratterizzata dalla presenza di nomadi, profilattici sparsi dovuti allo sfruttamento della prostituzione e, finanche, la presenza di una discarica abusiva di terra e calcinacci in prossimità delle Mure Aureliane con anche l’abbandono di una colonna romana per terra in mezzo a rifiuti di ogni genere e stracci ivi abbandonati dopo i mercatini abusivi che venivano svolti in tale luogo". Lo dichiara in una nota Francesco Figliomeni consigliere capitolino di Fratelli d’Italia e vice presidente dell’Assemblea capitolina. "Abbiamo provveduto, pertanto, a presentare un’interrogazione urgente al sindaco per chiedere di intervenire immediatamente al fine di porre rimedio alla situazione di degrado che comporta un evidente problema di igiene, nonché un rischio per la sicurezza con il verificarsi di episodi spiacevoli per i cittadini della zona. Altresì abbiamo chiesto di rappresentare la situazione di criticità rilevata nei pressi delle Mura Aureliane alla soprintendenza del ministero delle Belli Arti, nonché alla sovrintendenza capitolina affinché si provveda alla completa pulizia dell’area mettendo in sicurezza il prezioso bene archeologico che, dopo quasi duemila anni di storia, è preda dell’incuria", conclude la nota.(Com)