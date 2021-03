Sicurezza: Raggi, telecamere di fronte al campo rom di via Salviati contro roghi tossici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una nota successiva il Campidoglio aggiunge che "in totale è prevista l'installazione di 16 telecamere e di 11 termocamere". "Prosegue il nostro lavoro per contrastare il fenomeno dei roghi tossici. Dopo Salviati, nelle prossime settimane saranno installati nuovi impianti di sorveglianza anche in altre aree. Un lavoro che si affianca a quello per superare e gradualmente chiudere i campi rom presenti a Roma", conclude Raggi.(Rer)