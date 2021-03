Agricoltura: Caligiuri, grata per nomina a responsabile dipartimento Sicurezza alimentare FI, da oggi il mio impegno raddoppia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ringrazio il presidente Silvio Berlusconi per avermi affidato l’incarico di responsabile nazionale del dipartimento Sicurezza alimentare di Forza Italia. La gratitudine è estesa anche al coordinatore nazionale Antonio Tajani e alla capogruppo in Senato Annamaria Bernini". Lo dichiara in una nota la senatrice Fulvia Michela Caligiuri, capogruppo di Forza Italia in commissione Agricoltura. "Forza Italia si conferma un partito in continua evoluzione, sensibile ai reali problemi del Paese. Da oggi - conclude Caligiuri - il mio impegno raddoppia”. (Com)