India: vaccinazioni, record di dosi somministrate in un giorno, oltre due milioni

- In India sono state somministrate 2.019.723 di dosi di vaccini contro il coronavirus ieri, record giornaliero, e il totale ha raggiunto 23.008.733 dall’inizio della campagna di vaccinazione, il 16 gennaio. Lo ha reso noto il ministero della Sanità nel suo bollettino odierno. Tra gli operatori sanitari 7.075.010 hanno ricevuto la prima dose e 3.739.478 la seconda. Tra gli altri lavoratori esposti al rischio di contagio 6.792.319 hanno ricevuto la prima e 325.972 la seconda. Agli over 60 sono andate 4.374.145 dosi e agli over 45 fragili 701.809. La campagna è iniziata con il primo gruppo prioritario di destinatari comprendente gli operatori sanitari e altri lavoratori in prima linea, come agenti di polizia, paramilitari, volontari per la gestione dei disastri, circa 30 milioni di persone. Il primo marzo è iniziata la seconda fase, aperta a due nuove categorie: persone con più di 60 anni e persone di età superiore a 45 anni affette da patologie, in tutto circa cento milioni. È stata stilata una lista di venti condizioni patologiche, tra le quali il diabete, l’ipertensione, vari problemi cardiovascolari e respiratori, trapianti d’organi, immunodeficienza. (segue) (Inn)