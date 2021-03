India: vaccinazioni, record di dosi somministrate in un giorno, oltre due milioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nuova fase prevede l’impegno di diecimila centri di vaccinazione pubblici e 20 mila privati. Nei primi i cittadini possono essere vaccinati gratuitamente mentre nei secondi devono pagare 250 rupie (2,82 euro) a dose (150 per il vaccino e cento per le spese operative). Il governo ha autorizzato gli ospedali a somministrare i vaccini sette giorni su sette e 24 ore su 24 mentre prima era stata prevista una distribuzione in sessioni in quattro giorni alla settimana per ridurre i contraccolpi sui programmi di vaccinazione ordinari. Le prenotazioni si effettuano sulla piattaforma digitale Co-Win, che fornisce informazioni in tempo reale e serve anche per il monitoraggio dei destinatari dei vaccini. Pune, nel Maharashtra, è l’hub nazionale, da dove i vaccini anti-Covid vengono trasportati verso altri 60 snodi. (segue) (Inn)