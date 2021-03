India: vaccinazioni, record di dosi somministrate in un giorno, oltre due milioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I vaccini autorizzati finora per l’uso d’emergenza dall’ente di vigilanza sui farmaci, il Drugs Controller General of India (Dcgi), sono due: il Covaxin del produttore nazionale Bharat Biotech, ancora in fase 3 di sperimentazione e basato sul virus inattivato, e il Covishield, come è stato chiamato in India quello dell’Università di Oxford e del gruppo farmaceutico anglo-svedese AstraZeneca, prodotto dal Serum Institute of India (Sii), basato su vettori virali derivati da adenovirus, in grado di codificare la proteina spike, con cui il virus si lega alle cellule umane. Per quanto riguarda il Covaxin, sviluppato in collaborazione col Consiglio indiano per la ricerca medica (Icmr) e l’Istituto nazionale di virologia (Niv), il 3 marzo Bharat Biotech ha reso noto che dall’analisi preliminare della terza fase di sperimentazione, condotta su 25.800 volontari, risulta un’efficacia vicina all’81 per cento (80,6). (Inn)