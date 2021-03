Myanmar: migliaia di persone chiedono il rilascio di giovani manifestanti assediati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Altri tre manifestanti anti-golpisti in Myanmar hanno perso la vita ieri, 8 marzo, durante scontri con le forze di sicurezza. Lo riferisce il portale “Channel News Asia” citando testimoni locali. Due delle vittime si sono avute a Myitkyina, nel nord del Paese, dove la polizia è intervenuta con granate stordenti e gas lacrimogeni per disperdere la folla in protesta contro il colpo di Stato militare dello scorso primo febbraio. Altre tre persone sarebbero rimaste ferite nei disordini. Un’altra persona ha perso la vita a Phyar Pon, nella zona del delta del fiume Irrawaddy, dove gli scontri hanno causato anche due feriti. Queste ultime violenze arrivano dopo un fine settimana di blitz notturni delle forze di sicurezza e mentre si intensifica il movimento di disobbedienza civile alla giunta militare. A Yangon, principale città del Paese, sono rimasti chiusi ieri negozi, stabilimenti e istituti bancari. (segue) (Fim)