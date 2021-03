Imprese: Panasonic, tonfo in borsa dopo le voci su una possibile acquisizione miliardaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Panasonic ha perso sino al 7 per cento della sua quotazione sulla borsa di Tokyo nella mattinata di oggi, 9 marzo, per effetto delle indiscrezioni in merito alla possibile acquisizione da parte del conglomerato giapponese della società statunitense di software per le catene di fornitura Blue Yonder, un affare stimato in 6,5 miliardi di dollari. Il tonfo di Panasonic è stato il peggiore tra le aziende che compongono l'indice azionario Nikkei, ed è stato innescato dal timore degli investitori che l'operazione possa porre sotto stress eccessivo le finanze di Panasonic, che non effettua una acquisizione di dimensioni simili a quelle prospettate dal 2011. Blue Yonder utilizza processi di machine learning per sostenere la gestione delle catene di fornitura aziendali. Diverse fonti hanno riferito al quotidiano "Nikkei" che Panasonic si trova nella fase finale delle trattative per l'acquisizione della società Usa. (Git)