Afghanistan: inviato Usa discute processo di pace con capo Forze armate del Pakistan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inviato degli Stati Uniti per il processo di pace in Afghanistan, Zalmay Khalizad, e il capo del contingente Nato in Afghanistan, generale Scott Miller, hanno incontrato il capo delle forze armate del Pakistan, generale Qamar Javed Bajwa, per fare il punto del processo di pace che vede coinvolto il governo di Kabul e i talebani. Lo riferisce la stampa Usa, secondo cui l'incontro si è tenuto ieri presso il quartier generale dell'Esercito pakistano a Rawalpindi. Secondo una nota della Difesa pakistana, durante l'incontro sono state discusse "questioni di comune interesse, temi legati alla sicurezza regionale e il Processo di riconciliazione in Afghanistan" Durante l'incontro, prosegue la nota, "il dignitario in visita ha espresso grande apprezzamento per il ruolo del Pakistan nel processo di pace in atto". Una nota dell'ambasciata Usa a Islamabad riferisce che Khalizad ha "evidenziato la necessità di accelerare il progresso verso una pace equa e durevole in Afghanistan". (segue) (Nys)