Afghanistan: inviato Usa discute processo di pace con capo Forze armate del Pakistan (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inviato degli Stati Uniti per il processo di pace in Afghanistan, Zalmay Khalizad, a intrapreso la scorsa settimana un tour della regione per riprendere i colloqui con il governo afgano e i leader dei talebani. L'agenda di Khalizad prevede visite a Kabul, Doha e altre capitali mediorientali "interessate al conseguimento di un accordo politico equo e durevole" e da un "cessate il fuoco globale e permanente" tra il governo afgano e i talebani. L'annuncio della visita da parte del dipartimento di Stato Usa giunge un anno dopo la firma a Doha dell'accordo tra l'amministrazione presidenziale Usa dell'allora presidente Donald Trump e i talebani, che impegnava Washington al ritiro delle proprie truppe dall'Afghanistan in cambio della rinuncia ei talebani a dare asilo e sostegno ad al Qaeda, e dell'impegno a negoziare la pace col governo di Kabul. I negoziati sono iniziati lo scorso settembre, ma sono proseguiti a rilento, anche per effetto dell'incertezza riguardo la determinazione della nuova amministrazione presidenziale Usa a proseguire il ritiro delle forze dell'Afghanistan, dove permangono tuttora 2.500 militari Usa e 10mila di altri Paesi della Nato. (Nys)