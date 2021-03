Taiwan: Casa Bianca ribadisce sostegno di Washington all'Isola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Casa Bianca ha ribadito ieri, 8 marzo, che la posizione degli Stati Uniti nei confronti di Taiwan rimane invariata, e che Washington continuerà a sostenere l'Isola contribuendo alle sue capacità di autodifesa. "La nostra posizione su Taiwan rimane chiara. Resteremo al fianco di amici e alleati per promuovere la nostra comune prosperità, sicurezza e valori nella regione dell'Indo Pacifico", ha dichiarato ieri, 8 marzo, Jen Psaki, addetto stampa della Casa Bianca, durante una conferenza stampa. "Manteniamo i nostri impegni di lunga data come delineato nei tre comunicati congiunti, nel Taiwan Relations Act e nelle Sei assicurazioni, e continueremo ad aiutare Taiwan a mantenere una sufficiente capacità di autodifesa. La nostra posizione, quindi, rimane la stessa", ha ribadito Psaki. In una conferenza stampa tenuta oggi, la portavoce del ministero degli Affari Esteri taiwanese Joanne Ou ha ringraziato l'amministrazione Biden per il suo sostegno a Taiwan e ha detto che l'Isola continuerà ad approfondire la sua "partnership globale" con gli Stati Uniti. (segue) (Nys)