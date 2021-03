Taiwan: Casa Bianca ribadisce sostegno di Washington all'Isola (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 7 marzo, nel corso della sua conferenza stampa annuale, il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha sollecitato gli Stati Uniti a smettere di "oltrepassare le linee e giocare con il fuoco" in merito alla questione Taiwan, come parte di un'ampia serie di avvertimenti al presidente Joe Biden contro l'ingerenza negli affari di Pechino. Wang ha anche detto che il governo cinese non ha spazio per compromessi o concessioni sulla questione di Taiwan e ha chiesto all'amministrazione Biden di annullare quella che ha definito la "pericolosa pratica di mostrare supporto per Taiwan" dell'ex presidente Donald Trump. Ou ha risposto anche alla recente dichiarazione di Wang secondo cui "Taiwan non ha mai fatto parte della Repubblica popolare cinese", e ha sostenuto che la continua soppressione di Taiwan da parte di Pechino non farà che rafforzare il sostegno internazionale a Taipei. (Nys)