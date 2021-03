© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino oggi, martedì 9 marzo, cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 1134m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio assenti e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: il Nord Ovest rimane interessato da aria fredda che darà luogo a nuvolosità a tratti diffusa, specie nella prima parte del giorno, ma in un contesto asciutto. Più soleggiato in Liguria. Clima frizzante, massime di poco superiori ai 10 gradi. (Rpi)