Covid: Di Maio, nuova ondata non paragonabile alle precedenti

- Sta tornando a salire la preoccupazione sulla curva dei contagi e il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in una intervista ad "Avvenire" spiega che "stiamo entrando nella terza ondata del Covid. Secondo i dati scientifici che abbiamo, il picco lo avremo a fine mese. Questo inevitabilmente ci spinge a misure più restrittive per cercare di fermare il trend dei contagi". "Comprendo - continua - la difficoltà di cittadini, imprese, famiglie, di chi ha ricevuto l'impatto più forte da questa crisi, ma abbiamo sempre agito considerando la vita e la salute pubblica una priorità". Il ministro rileva inoltre che "si tratta di una pandemia che ha colpito il mondo intero. Poi questa nuova ondata non è paragonabile alle precedenti. Le varianti non erano prevedibili e in particolare quella inglese sta creando grossi problemi in tutta Europa, colpendo i giovani. Giornalmente sento i miei omologhi europei, sono tutti molto preoccupati. Cerchiamo di uscire da questo autolesionismo per cui ogni 2-3 settimane c'è qualcuno che dice che sarebbe stato meglio fare diversamente. Del senno di poi son piene le fosse, ma la difficoltà resta trovare un punto di equilibrio". "Dopo di che - aggiunge - io sono il primo a ritenere sconcertanti le immagini di chi, alla vigilia della 'zona rossa', ancora improvvisava party a cielo aperto. Per questo il Viminale ha disposto maggiori controlli". (segue) (Res)