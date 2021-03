Covid: Di Maio, nuova ondata non paragonabile alle precedenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Serve anche maggiore concordia con le Regioni. "Il dialogo con i governatori è sempre fondamentale, conoscono il territorio e i loro consigli sono importanti. Non esiste altra strada". Quanto alla campagna vaccinale, "il ministro Speranza ha chiarito che avrà una forte accelerazione: entro l'estate tutti gli italiani che lo vorranno saranno vaccinati. E' evidente che da questo punto di vista bisogna dare di più, ma soprattutto sul piano europeo". Sotto questo riguardo il ministro osserva che "la campagna Ue di vaccinazione in generale è andata troppo a rilento, alcune procedure sono risultate troppo articolate e bisogna comprendere che l'obiettivo deve essere quello di rafforzare la legislazione europea per agevolare alcuni processi, come ad esempio l'uso di medicinali. Ma non solo. Quando diciamo che l'Europa va rafforzata non è un caso. Anche nelle trattative con le case farmaceutiche si è arrivati in ritardo, con ulteriori frenate per tutti gli Stati membri", ha concluso Di Maio. (Res)