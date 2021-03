Imprese: Tajani (FI), cambiare passo sui ristori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, in una intervista al "Corriere della Sera" dice che "non stiamo al governo per battere le mani, ma per ottenere risultati". Anche se di risultati eclatanti se ne vedano pochi al momento. "Beh, qualcuno di rilievo lo abbiamo già ottenuto. Ci siamo battuti per il rinvio delle cartelle esattoriali, per la sostituzione del commissario Arcuri, per il sostegno all'industria della montagna e siamo soddisfatti dei risultati. Il nostro impegno ha pagato. Questi sono segnali concreti e anche di prospettiva, come lo è il fatto che - a differenza di quanto avveniva con il governo Conte — i provvedimenti vengono annunciati con il congruo anticipo e ordinatamente. Però è chiaro che tutto ciò non basta". Poi spiega qual è il cambio di passo che chiede. "Si deve passare dai ristori a spizzichi e bocconi a risarcimenti veri. E veri significa finanziati adeguatamente Se la situazione impone un approccio ancora più rigido per salvare vite e contenere il virus, lo si faccia: cl fidiamo di quello che dicono gli scienziati. Ma si agisca immediatamente per risarcire chi sta soffrendo, famiglie e imprese: noi chiediamo che si voti subito un ulteriore scostamento da 20 miliardi, al quale vengano aggiunti 15 miliardi ancora inutilizzati del vecchi scostamenti. Non perdiamo altro tempo, i risarcimenti devono essere immediati", ha concluso Tajani.(Res)