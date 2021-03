Covid: De Rita (Censis), manca la capacità di reagire (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente rileva inoltre "il livello profondo di paura in cui gli italiani si trovano. L'unica possibilità di salvarsi dal Covid è il vaccino e questo è diventato il trofeo da mettere in bacheca. La richiesta che viene ora dal Paese è fortissimamente il vaccino. La richiesta che sta nascendo e che nei prossimi mesi, se l'incubo contagio diminuisce, si prenderà la scena è un'altra e la riassumo così: dateci una motivazione, esistenziale, lavorativa, economica, sociale, per andare avanti". Oltre alla motivazione serve anche un motivatore Draghi. "Per ora non parla, giustamente. Quando sarà risolto il problema della paura, la gente si aspetta da lui un discorso del tipo: ho risolto l'emergenza sanitaria, e adesso vi dico su che cosa possiamo motivarci tutti insieme. Dovrà entrare nella testa di ciascuno e fare in modo che ognuno si sentirà motivato. Dopo la seconda guerra mondiale, eravamo motivati come matti a ripartire. E anche negli anni '70, quando facevamo economia sommersa, nel boom delle piccole imprese, nell'inizio della grande stagione del made in Italy. Eravamo fortemente motivati quando disegnavamo lavatrici e scarpe", ha concluso De Rita. (Res)